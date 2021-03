Harga Wuling Almaz RS Resmi Dirilis, Ada Subsidi hingga Rp 16 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors Indonesia akhirnya mengumumkan harga jual varian SUV terbarunya, Almaz RS.

SUV besutan Wuling yang dibekali teknologi pintar Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV) itu dilepas dengan harga mulai dari Rp 355.800.000.

Wuling Almaz RS disediakan dalam tiga tipe, terendah EX 5-seater, kemudian EX 7-seater, dan EX Pro 7-seater.

Menariknya, Wuling memberikan subsidi khusus kepada konsumen layaknya mendapatkan program relaksasi PPnBM, yakni potongan harga hingga Rp 16 juta.

CFO of Wuling Motors Indonesia, James Wu, mengatakan harga subsidi itu hanya berlaku untuk periode 29 Maret hingga 30 April 2021.

"Harga akan naik pada 1 Mei 2021," kata dia saat peluncuran di Jakarta, Senin, (29/3).

James Wu menambahkan Wuling Almaz RS tidak termasuk dalam produk yang mendapatkan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang digulirkan pemerintah.

Oleh karena itu, kata dia, Wuling Motors Indonesia akan memberikan subsidi ala PPnBM yang digulirkan pemerintah.