Harga Xpander Cross Dianggap Mahal, Konsumen Dapat Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Xpander Cross baru saja diluncurkan. MPV besutan Mitsubishi yang dipoles ala crossover ini dilepas dengan harga mulai dari Rp 267.7 juta dan tertinggi Rp 286.7 juta.

Xpander Cross diposisikan sebagai kasta tertinggi di lini small MPV Mitsubishi. Ada tiga varian untuk pasar tanah air.

Dengan rentang harga yang ditawarkan tersebut, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengakui jika harga Xpander Cross terbilang mahal dibandingkan kompetitor di kelas low SUV.

Misalnya Toyota Rush dengan harga Rp 244.25 juta hingga Rp 265.65 juta, dan Honda BR-V Rp 243.8 juta hingga Rp 286.2 juta on the road DKI Jakarta.

Director of Sales and Markeing Division MMKSI, Irwan Kuncoro, tidak menpik harga Xpander Cross lebih mahal. Namun, tambahnya, harga yang ditawarkan value for money dengan kebaruan MPV ala crossover ini.

Tidak itu saja, kata Irwan, konsumen juga makin diuntungkan dengan paket purna jual di setiap pembelian Xpander Cross.

"Dengan harga ini konsumen mendapatkan gratis biaya jasa dan biaya sparepart hingga 4 tahun atau 50 ribu km, kemudian garansi ban satu tahun, dan asuransi kecelakaan satu tahun," tegas Irwan.

"Ini tentu saja harga dan paket yang sangat menarik untuk produk dan value yang konsumen dapatkan," lanjutnya lagi.