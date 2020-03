Hari Musik Nasional, The Rain Rilis Lagu Tentang Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Rain, meluncurkan lagu terbaru bertepatan dengan peringatan Hari Musik Nasional 2020, Senin (9/3). Single anyar yang dirilis pada hari ini yakni berjudul Today for Our Tomorrow.

Personel The Rain mengatakan bahwa lagu tersebut bertema tentang lingkungan.

"Lagu ini adalah pengingat tentang krisis iklim yang bukan lagi mengancam generasi anak cucu kita jauh di masa depan nanti, namun sudah jelas dirasakan oleh generasi saat ini," kata Indra, vokalis The Rain kepada jpnn.com, Senin (9/3).

Sebelum direkam, lagu ini pertama kali dibawakan The Rain di panggung saat penutupan Climate Diplomacy Week (Pekan Iklim) yang digelar oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia.

Dalam acara itu, Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar), Ipul Bahri (bass) dan Aang Anggoro (drum) berkenalan dengan banyak teman baru yang peduli untuk lingkungan, salah satunya Komunitas Peduli Ciliwung.

"Saat itulah kami memutuskan untuk berbuat sesuatu lewat lagu ini," ujar Iwan.

The Rain membawa semangat kolaborasi dalam lagu Today for Our Tomorrow. Personel mengajak teman-teman dari Rekam Nusantara Foundation dan Komunitas Peduli Ciliwung.

Seluruh keuntungan penjualan lagu ini akan disalurkan ke Rekam Nusantara Foundation. Akan digunakan untuk kegiatan edukasi dan pembuatan video-video dokumenter yang akan dibuat oleh Rekam Nusantara Foundation.