The Rain Buat Lirik Lagu di Kereta

jpnn.com, JAKARTA - The Rain merupakan salah satu band yang disiplin menjaga produktivitas. Hampir setiap tahun grup musik ini menghasilkan karya berupa lagu.

Beberapa lagu mentah lahir dari Indra Prasta (vokal, gitar), Iwan Tanda (gitar), Ipul Bahri (bas) dan Aang Anggoro (drum) sejak awal 2019. Dari beberapa lagu baru yang digarap, sebuah lagu berjudul Upaya Maksimal dipilih menjadi single perdana The Rain tahun ini.

Pengerjaan lagu ini cukup unik. Sebagian liriknya ditulis Indra saat sedang duduk di perjalanan naik KRL commuter line.

"Saya memang kemana-mana bawa buku tulis kecil dan pena. Di atas kereta adalah salah satu tempat yang ampuh bagi pikiran untuk berkelana,” kata Indra kepada jpnn.com, Rabu (8/5).

Dari segi musik, Upaya Maksimal merupakan lagu pertama The Rain yang menggunakan ukulele sebagai salah satu instrumen utama. Ditambah adanya instrumen Mandolin (alat petik tradisional).

"Lagu ini terasa berbeda dibanding lagu-lagu The Rain sebelumnya," jelas Indra.



Melengkapi peluncuran lagu ini, The Rain menyajikan sebuah konsep unik untuk video musik. Mereka mengangkat cerita prekuel dari official video Rencana Berbahaya, single yang The Rain rilis setahun sebelumnya.

Video pertama itu berisi perkenalan karakter Jono dan Mira. Kini, Jono dan Mira adalah dua orang sahabat yang hubungannya menjadi rumit karena Jono jatuh cinta pada Mira. (mg3/jpnn)