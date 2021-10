Hari Pangan Sedunia, Begini Harapan Mentan

jpnn.com, JAKARTA - Setiap 16 Oktober, seluruh masyarakat dunia memperingati World Food Day atau Hari Pangan Sedunia (HPS).

Sesuai dengan tema yang diangkat Food and Agriculture Organization (FAO) kali ini, yaitu Our Actions are Our Future - better production, better nutrition, a better environment and a better life, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya memperkuat ketahanan pangan. Kontribusi tersebut tak hanya untuk lingkup daerah atau nasional, tetapi juga dunia.

“Petani yang bekerja setiap hari menyediakan makanan buat kita adalah pahlawan pangan. Tetapi kita pun bisa turut membantu mereka untuk menjaga ketahanan pangan. Kita semua bisa menjadi pahlawan pangan,” ungkap Syahrul dalam keterangan pers, Sabtu (16/10).

Dia menilai peran aktif masyarakat dalam ketahanan pangan sangat penting. Apalagi upaya mewujudkan ketahanan pangan melibatkan banyak tahapan.

"Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari produksi, memastikan nutrisinya, dan menjaga lingkungan,” sebut Syahrul.

Menurutnya, setiap individu seharusnya bisa mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing.

“Peran masyarakat bisa dilakukan dari hal yang paling sederhana,” imbuhnya.

Pertama, Syahrul meminta masyarakat untuk memilih makanan yang sehat, lokal, dan musiman. Makanan sehat adalah pangan dengan nutrisi yang mencukupi bagi individu untuk bergerak aktif dan dapat menghindari risiko penyakit.