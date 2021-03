Harloth Hadirkan Tas Keren Berkualitas untuk Semua Kegiatan

jpnn.com, JAKARTA - Harloth, sebagai salah satu brand tas lokal yang berkolaborasi bersama para pengrajin terampil Indonesia, kini hadir untuk memenuhi keinginan berbagai model tas dengan produk terbaik.

Dengan tagline let's go anywhere with harloth, seorang entrepreneur muda berbakat sekaligus owner, Harry Suryadi, ingin tas-tas produk Harloth bisa sebagai teman aktivitas para customer.

“Jenis tas kami dibuat untuk bisa dipakai bepergian ke mana pun, baik untuk travelling, kerja, bersepeda, berolahraga, atau pun sekadar jalan-jalan dan nongkrong. Harloth memikirkan kebutuhan customer dalam pemberian fitur di tas kami,” ujarnya.

Harloth berdiri sejak 2013, saat Harry masih berusia 19 tahun dan kuliah di semester empat. Di awal Harloth bergerak, produknya adalah clothing (kaus) dan itu hanya berjalan selama dua tahun karena kehabisan modal. Pada Maret 2016 Harloth bangkit lagi untuk memproduksi tas.

“Bagi konsumen yang menginginkan tas ransel, tas selempang, dan waistbag, Harloth adalah tempat yang tepat untuk berbelanja,” ujarnya seraya berpromosi.

Harry mengatakan tas ini juga memiliki kantong yang banyak untuk menyimpan barang-barang bawaan.

“Jadi saat melakukan aktivitas apa pun dan ke mana pun, barang bawaan bisa masuk dan aman tersimpan di dalam tasnya,” kata Harry.

Harry mengatakan waistbag atau tas pinggang yang berbahan kulit sintetis dan waterproof menjadi best seller Harloth.