Hasil NBA Playoffs: Raptors Sikat Nets, Clippers Pukul Mavericks

jpnn.com, ORLANDO - Juara bertahan NBA Toronto Raptors memetik kemenangan atas Brooklyn Nets pada gim pertama babak pertama NBA Playoffs Wilayah Timur, di Orlando, Selasa (18/8) dini hari WIB.

Sementara di Barat, Los Angeles Clippers menaklukkan Dallas Mavericks.

Fred VanVleet membukukan 30 poin, tertinggi dalam kariernya di playoff, yang mengantar Raptors menang 134-110 atas Nets.

Kemenangan itu membuat Raptors unggul 1-0 dalam format best of seven.

Sementara LA Clippers harus susah payah mengantongi kemenangan atas Dallas Mavericks.

Dua superstar Clippers Kawhi Leonard dan Paul George menjadi motor kemenangan timnya, 118-110.