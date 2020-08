Inilah Satu-satunya Tim yang Masih Sempurna di NBA Restart

jpnn.com, ORLANDO - Sejak NBA kembali bergulir alias restart pada 31 Juli di Orlando, Phoenix Suns belum pernah kalah. Enam kali main, enam kali menang.

Dari 22 tim yang 'berhak' melakoni NBA restart di Orlando, Suns menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kalah. Kemenangan terbaru diraih, Selasa (11/8) dini hari WIB. Suns memukul Oklahoma City Thunder 128-101.

Devin Booker mencetak 35 poin. Booker yang harus menepi pada kuarter keempat, mencatat 30 poin atau lebih dalam satu pertandingan yang ke-90 kali sehingga menyamai rekor legenda Suns Walter Davis untuk pemain yang paling sering menciptakan 30 poin atau lebih dalam sejarah tim ini.

Mikal Bridges dan rookie Cameron Johnson masing-masing menyumbangkan 18 poin untuk Suns (yang kini memiliki catatan menang kalah 32-39 musim ini).

D-Book & PHX go to 6-0 ????@DevinBook scores 35 PTS in three quarters of action as the @Suns stay unbeaten in Orlando and move within 0.5 games of a Western Conference Play-In spot!#RisePHX #WholeNewGame pic.twitter.com/KLh122JKNI — NBA (@NBA) August 10, 2020