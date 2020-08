NBA Hari Ini, Damian Lillard Cetak 51 Poin

jpnn.com, ORLANDO - Point guard Portland Trail Blazers Damian Lillard tampil gemilang dengan menyumbang 51 poin dan tujuh assist untuk membawa timnya menang atas Philadelphia 76ers, pada lanjutan pertandingan NBA.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Orlando, Senin (10/8) pagi WIB, Blazers menang tipis 124-121.

Lillard tampil kesetanan untuk membuat timnya menjaga peluang lolos ke playoff.

Aksi dari Lillard ini merupakan salah satu dari lima 50+ musim ini.

???? the BEST from @Dame_Lillard's FIVE 50+ point games this season!



60 PTS | 7 3PM

61 PTS | 11 3PM

50 PTS | 8 3PM

51 PTS | 9 3PM

51 PTS | 4 3PM pic.twitter.com/ZiL2XLMdvZ — NBA (@NBA) August 10, 2020