Hasil Pembuka Piala Dunia 2022 Qatar vs Ekuador Sudah Diatur

jpnn.com - DOHA - Isu pengaturan hasil pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara tuan rumah Qatar vs Ekuador lagi hot.

Qatar dan Ekuador bakal bentrok di Al Bayt Stadium, Al Khor, Minggu (20/11) mulai pukul 23.00 WIB.

Duel tersebut merupakan pembuka FIFA World Cup Qatar 2022 sekaligus matchday pertama Grup A.

Qatar dan Ekuador satu grup dengan Belanda dan Senegal.



Al Bayt Stadium. Foto: maximage, diambil dari thepeninsula

Seorang pakar strategic political affairs and regional director of the British center di Arab Saudi Amjad Taha melaporkan bahwa delapan pemain Ekuador diduga telah digoda suap senilai USD $7,4 juta atau sekitar Rp 115 miliar sebagai imbalan untuk memenangkan Qatar.

Laporan yang juga dilansir Marca itu menyebutkan sumber-sumber internal dari Ekuador dan Qatar mengonfirmasi operasi pengaturan hasil pertandingan tersebut.

Konon Qatar akan menang 1-0, gol tercipta di babak kedua.