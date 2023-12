Hasil PISA 2022, Ketua Komisi X DPR: Krisis Kualitas Pendidikan Indonesia Belum Berakhir

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei PISA 2022 menunjukkan jika krisis kualitas pendidikan dalam 20 tahun terakhir masih belum berakhir.

Oleh karena itu, perlu konsistensi melakukan perbaikan menajamen pengelolaan pendidikan di tanah air terutama terkait perbaikan kualitas guru, perbaikan kenyamanan lingkungan sekolah serta intensitas keterlibatan orang tua siswa.

“Kami menilai dari hasil PISA 2022 menjadi indikator jika Indonesia masih belum bisa keluar dari krisis kualitas pendidikan yang hampir 20 tahun terakhir terus terjadi. Kemampuan dasar peserta didik di bidang numerik, literasi, dan sains masih di bawah mayoritas negara dunia,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat (15/12/2023).

Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional merupakan sebuah asesmen yang dirancang oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengukur capaian pendidikan suatu negara.

Pada penilaian PISA 2022, Indonesia menyertakan 14.000 siswa. Dari situ diketahui jika skor bidang literasi Indonesia 359, matematika 366, dan sains 383.

Huda menjelaskan skor kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika dan literasi saat ini merupakan skor terendah sejak Indonesia mengikuti survei PISA.

Meskipun di satu sisi raihan tersebut membuat Indonesia naik peringkat hingga 5-7 tingkat dibandingkan hasil PISA 2018.

“Kenaikan peringkat tersebut tidak banyak berarti karena terjadi di kondisi darurat di mana banyak negara mengalami learning loss akibat Pandemi Covid-19. Yang pasti skor capaian siswa Indonesia yang menunjukkan penurunan harus menjadi acuan melakukan evaluasi dan perumusan rekomendasi perbaikan pengelolaan pendidikan di tanah air,” katanya.