Hasil Undian 8 Besar Liga Europa: Napoli Ketemu Arsenal, Chelsea vs Slavia Praha

jpnn.com, NYON - Drawing perempat final Liga Europa di House of European Football, Nyon, Jumat (15/3) malam WIB menghasilan satu laga big match dan satu derbi.

Klub papan atas Serie A Napoli diundi ketemu dengan wakil Premier League Arsenal.

Dalam undian yang dibantu legenda Feyenoord Pierre Van Hooijdonk itu juga menghasilkan pertemuan sesama wakil Spanyol, Villarreal vs Valencia. Berikut di bawah ini hasil undiannya. (adk/jpnn)

Hasil drawing 8 besar Liga Europa:

Semifinal

Napoli/Arsenal vs Villarreal/Valencia

Benfica/Eintracht Frankfurt vs Slavia Prague vs Chelsea