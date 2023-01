Hasto Dapat Bocoran soal Capres PDIP yang Akan Diumumkan Bu Mega?

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku belum dapat bocoran soal nama calon presiden atau capres PDIP di Pilpres 2024.

"Sampai sekarang belum ada bocoran, belum ada bocoran terkait dengan siapa yang akan diumumkan oleh Bu Mega. Bocorannya hanya pada tahun 2023," kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1).

Hasto menyebut hanya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tahu siapa sosok capres yang akan diusung PDIP.

"Tunggu dari ibu Megawati Soekarnoputri. Siapa pun yang akan diumumkan ibu Mega, ya, tunggu momentumnya," lanjut Hasto.

Namun, dia mengatakan Megawati sudah mengantongi nama capres yang akan diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih.

Politikus asal Yogyakarta menyebut Megawati sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait capres.

Megawati melakukan hal itu dalam rangka keberlanjutan kepemimpinan bangsa setelah Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024.

"Tentu saja (bicara dengan Presiden Jokowi), apalagi kami berbicara tentang 'sustainability of the leaders and policy'," sebut Hasto.