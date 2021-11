Hebat, Jokowi Akan Jadi Pembicara di COP-26 Bersama Dua Tokoh Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diagendakan untuk hadir dan menjadi salah satu pembicara dalam World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11).



"Besok, acara presiden di hari kedua COP-26 adalah menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima.



Dalam pertemuan tersebut, kata Retno, hanya ada tiga pembicara yang mendapat undangan khusus dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Selain Perdana Menteri Inggris, yang akan berbicara adalah Presiden Kolombia dan Presiden Jokowi.



Setelahnya, Presiden Jokowi bersama rombongan akan langsung menuju Bandara Glasgow Prestwick, Skotlandia, untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.



Presiden Jokowi akan melanjutkan lawatannya ke Persatuan Emirat Arab, dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara, terutama di bidang perdagangan dan investasi. (tan/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini: