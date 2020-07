Heboh, Donald Trump Dikabarkan Sewa Joki Agar Lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga menyewa jasa joki agar lulus ujian masuk perguruan tinggi (PT) setelah ia lulus sekolah menengah atas.

Hal itu diungkapkan keponakan Trump, Mary, dalam buku berjudul Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man.

Mary L. Trump merupakan anak dari Fred Trump Jr, kakak Donald Trump. Mary menulis buku yang disinyalir menguak banyak kehidupan keluarga Trump.

Dalam buku tersebut, Mary menulis bahwa Trump membayar seseorang untuk ikut ujian SAT atas namanya.

SAT atau "Scholastic Aptitude Test" merupakan ujian yang wajib diikuti lulusan sekolah menengah atas di AS. Hasil ujian SAT merupakan syarat utama serta penentu proses seleksi masuk perguruan tinggi.

"Skor tinggi yang diperoleh orang bayaran Trump, Mary menambahkan, membantu Donald Trump muda diterima sebagai mahasiswa program sarjana di sekolah bisnis Wharton, University of Pennsylvania yang prestisius," tulis Mary dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh New York Times.

Penasihat senior Gedung Putih Kellyanne Conway, saat ditanya wartawan mengenai isi buku tersebut menyebutkan masalah itu merupakan urusan intenal keluarga.

"Dia bukan pasien, dia pamannya (Mary, red)," kata Conway merujuk pada gelar akademik Mary di psikologi klinis. "Saya pikir urusan keluarga diserahkan ke pihak keluarga," kata Conway.