Heboh Virus Corona, Festival 'Head in the Clouds' di Jakarta Resmi Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Head in the Clouds (HITC) yang rencananya digelar 7 Maret di JIExpo Kemayoran, Jakarta resmi ditunda.

Penundaan tersebut lantaran pertimbangan kondisi Jakarta yang tengah dihebohkan oleh virus corona.

Kabar penundaan disampaikan langsung oleh pihak 88rising, selaku penyelenggara Head in the Clouds.

"Untuk keluarga kami di Jakarta, setelah banyak pertimbangan dan penyesalan, melanjuti tindakan atas situasi virus corona, kami menunda konser Head in the Clouds Jakarta," ungkap 88rising, Senin (2/3).

Menurut pihak penyelenggara, kesehatan publik termasuk pengisi acara dalah hal yang paling penting. Sehingga Head in the Clouds tidak bisa digelar.

"Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan keluarga besar para penggemar kami, artis dan tim yang bepergian dari seluruh dunia adalah prioritas nomor satu kami," sambungnya.

88rising memastikan bakal menjadwal ulang penyelanggaraan Head in the Clouds. Mereka berjanji akan tetap mengadakan festival ini ketika kondisi sudah kondusif. "Kami akan membawa Head In The Clouds segera kembali," imbuh 88rising.

LHead in the Clouds telah ditunggu pecinta musik sejak tahun lalu ketika diumumkan akan digelar di Jakarta. Festival musik tersebut menghadirkan Rich Brian, NIKI, Joji, Higher Brothers, August 08, Day 6, dan lainnya. (mg3/jpnn)