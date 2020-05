Hergun: Skenario New Normal Demi Selamatkan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan tatanan kehidupan baru atau new normal, di tengah pandemi Covid-19 merupakan kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Konsep tersebut menurut legislator yang beken disapa Hergun, itu juga bertujuan untuk menyelematkan rakyat dan negara sekaligus.

"Hal ini adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya," ucap Hergun dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5).

Kebijakan new normal sendiri merupakan tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home, selama pembatasan sosial diberlakukan dalam mencegah penyebaran virus corona.

Tujuan utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas di luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan.

Jadi, kata Hergun, bukan sekadar bebas bergerombol atau keluyuran.

"Tatanan kehidupan baru ini diberlakukan karena tidak mungkin warga terus menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal dan kekacauan sosial," sebut politikus Gerindra ini.

Cara hidup yang baru ini ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi.