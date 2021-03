Hindari Pertanyaan Sulit, PM Thailand Semprot Wartawan dengan Hand Sanitiser

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha telah membuat wartawan terpana saat ia menyemprot para wartawan dengan hand sanitiser untuk menghindari beberapa pertanyaan sulit dalam konferensi pers.

KP Thailand

PM Prayuth dikecam setelah tiga menterinya dipenjara pekan lalu

Ia menjadi kesal ketika wartawan bertanya kepadanya tentang posisi kabinet yang kosong

Thailand akan meringankan persyaratan karantina untuk orang asing mulai April

PM Chan-Ocha menjadi frustrasi ketika ditanya tentang daftar calon potensial untuk mengisi posisi kosong di kabinet, Selasa kemarin (09/03).

Ini menyusul tiga menterinya yang dipenjara pekan lalu karena kerusuhan dalam unjuk rasa yang terjadi tujuh tahun lalu.

"Apakah ada hal lain yang perlu ditanyakan?" katanya sambil berdiri di podium.

"Saya tidak tahu, saya belum melihatnya. Bukankah itu sesuatu yang harus lebih dahulu diketahui oleh Perdana Menteri?"

PM Chan-Ocha kemudian meninggalkan podium untuk mengambil sebotol 'hand sanitiser'.