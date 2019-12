Hiroyuki Endo: Minions Masih yang Terbaik

jpnn.com, GUANGZHOU - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions kembali menelan pil pahit dari ganda putra Jepang Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe di BWF World Tour Finals 2019.

Dua kali ketemu, satu di penyisihan grup dan satu lagi di semifinal, Minions selalu keok dari Endo/Watanabe.

Pada semifinal yang berlangsung di Tianhe Gymnasium, Guangzhou, Sabtu (14/12) malam, Minions kalah 11-21, 21-15, 10-21 atas Endo/Watanabe.

“Pastinya kecewa dengan hasil ini. Intinya kami harus latihan lebih giat dan lebih keras lagi. Dan apa pun hasilnya harus tetap disyukuri, kami sudah berusaha melakukan yang terbaik hari ini,” ungkap Kevin kepada Badminton Indonesia.

Highlights | ???????? Endo and Watanabe knock-out the Minions and secure their spot for the finals in a three-game thriller ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/VQZ7Mk6kmq — BWF (@bwfmedia) December 14, 2019