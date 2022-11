HLN Ke-77, Tindaklanjuti Hasil G20 Summit di Sektor Ketenagalistrikan

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar acara Hari Listrik Nasional ke-77 2022 dengan tema 'Post G20 Summit: Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 (Pasca KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060).

Puncak Acara HLN ke-77 ini terdiri dari Seminar dan Pameran Industri Ketenagalistrikan ini, berlangsung pada 29-30 November 2022 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Ketua Panitia HLN ke-77 tahun, Noesita Indriani berharap acara ini dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G20 Summit dengan focus pada sektor energi, khususnya subsektor kelistrikan.

Seminar dan Pameran HLN ke 77 dibuka oleh Menteri ESDM dan diikuti 500 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan.

HLN ke-77 menghadirkan lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun internasional akan berbagi informasi, pengetahuan, dan teknologi terkini serta lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait Transisi Energi.

HLN ke-77 juga melibatkan siswa SMA-SMK sederajat melalui perlombaan essay dengan tema kendaraan listrik, yang diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Institut Teknologi PLN (IT PLN).

Ketua Umum MKI Evy Haryadi menjelaskan, dengan mengusung Sub-Tema Utilizing The Decarbonization Flexible Technology For Grid Stability (Memanfaatkan Teknologi Dekarbonisasi yang Fleksibel Untuk Stabilitas Grid), peringatan HLN ke-77 memberi penegasan kuat bahwa MKI mendukung pemerintah dan stakeholder ketenagalistrikan untuk menindak lanjuti hasil-hasil G20 Summit dibidang Transisi Energi.