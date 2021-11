Hoegeng di Mata Megawati: He Is The Best Kapolri

jpnn.com, JAKARTA -

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai Jenderal Hoegeng Iman Santoso merupakan sosok yang sederhana dan jujur.

Megawati waktu masih remaja bahkan menyaksikan langsung kesederhanaan Hoegeng di jalanan.

"Menurut saya he is the best kapolri dari zaman setelah merdeka. Kenapa? Itulah yang menunjukkan tadi yang saya sampaikan, that is the real Polri, orangnya sangat merakyat," kata Megawati.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan testimoni pada peluncuran Buku Dunia Hoegeng 100 Tahun Keteladanan di Balai Sarwono, Jeruk Purut, Jaksel, Minggu (7/11).

Putri Proklamator Bung Karno itu mengharapkan para anggota Polri bisa meniru kesederhanaan dan kejujuran Kapolri Kelima tersebut.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu tidak ingin anggota Polri hanya memikirkan soal karier.

"Itu yang saya inginkan juga dari Polri, bukan hanya tugas rutin belaka, hanya karena ingin naik pangkat belaka," ucap Megawati.