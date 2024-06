HokBen Ajak Masyarakat Jadi Pahlawan Kemanusiaan Lewat Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - HokBen bersama Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar aksi donor darah di semua gerainya di 39 mal partner seluruh Indonesia.

Aksi sosial ini dalam rangka menyambut Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni.

Kegiatan tersebut merupakan upaya membantu PMI menyediakan darah berkualitas bagi yang membutuhkan.

"Kegiatan donor darah ini sudah berlangsung sejak 18 April sampai 31 Juli 2024 dan seiring dengan HUT ke-39 HokBen," kata Marketing Public Relation Manager HokBen Irma Wulansari, Jumat (14/6).

Dia menambahkan kegiatan ini juga bagian dari program Environment Social Governance (ESG) serta bentuk rasa syukur dan komitmen perusahaan untuk turut serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Kami harap ini mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya akses kebutuhan darah yang aman dan berkualitas," ucapnya.

Sejalan dengan tema peringatan hari Donor Darah Sedunia kali ini yaitu, “20 Years Of Celebrating Giving : Thank You Blood Donors!" ajang ini juga memberikan apresiasi terhadap para pedonor darah yang telah berpartisipasi selama ini. Hal ini dikarenakan, stok darah cukup akan membantu mereka yang membutuhkan transfusi darah demi keberlangsungan hidupnya.