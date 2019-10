Honda CRF150L Hadir dengan Warna Baru, Harganya Rp 33 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis varian warna baru Extreme Grey, untuk Honda CRF150L.

Tampilan baru di Honda CRF150L ini diharapkan bisa makin memberi kesan tangguh dan kuat, bagi pengendaranya saat diajak off-road maupun on-road.

Warna baru Honda CRF150L sendiri hasil dari kombinasi warna dan stripe yang didominasi oleh warna hijau dan abu-abu, dipadukan dengan seat berwarna hitam.

Kian mumpuni, warna baru Extreme Grey disandingkan desain grafis untuk varian warna Extreme Black yang terlihat lebih tajam dan agresif.

Pilihan terbaru Extreme Grey dan Extreme Black, melengkapi pilihan warna pendahulu, Extreme Red. Dengan demikian, Honda CRF150L lebih modis tidak saja di lintasan tanah tetapi juga aspal.

“Kehadiran warna baru di Honda CRF150L merupakan upaya kami untuk terus memberikan nilai tambah bagi pencinta motor on-off sport sejati. Model ini ditujukan bagi konsumen yang menginginkan motor yang tangguh, kaya dengan fitur unggulan, performa tinggi dan nyaman digunakan,” ungkap Direktur Pemasaran AHM, Thomas Wijaya.

Honda CRF150L hadir dengan mengusung konsep “Take You to Off Fun Ride” ini dibanderol Rp 33.637.000, OTR DKI Jakarta. (mg8/jpnn)