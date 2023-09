Honda Giorno Hadir di Kelas Yamaha Grand Filano, Harganya?

jpnn.com, THAILAND - Honda baru saja merilis skuter matik (skutik) terbaru, Honda Giorno+ di pasar Thailand. Di kelasnya, ia bersaing dengan Yamaha Grand Filano.

Skutik anyar itu membawa tampilan klasik dengan konseo The New High, Every Style Goes Further.

Honda Giorno+ sudah disematkan lampu LED baik di depan maupun bagian belakang.

Executive Chairman of Thai Honda Co, Ltd, Shigeto Kimura mengatakan, “Honda telah menerima respons yang baik dari generasi baru. Kami telah mengembangkan New Honda Giorno+ yang memadukan unsur modern dan klasik dengan sempurna."

"Setiap detail dirancang untuk menunjukkan gaya. Dengan bentuk dan garis yang indah hingga warna-warna luar biasa. Menjadi sebuah kesempurnaan yang dapat disampaikan dengan berkelas," kata dia dalam keterangannya.

Skutik berpenampilan retro itu menggunakan mesin eSP+ 4-katup, ukuran 125 cc, dan berpendingin air.

Honda mengeklaim paket itu memberikan konsumen Giorno+ lebih mudah mendapatkan kenyamanan berkendara, terutama di dalam kota.

Dilengkapi keamanan rem cakram depan dengan sistem ABS (pada model ABS) dan sistem distribusi gaya rem depan-belakang serta Combi Brake System.