Horor! Timnas Maroko Gagal Melawan Guinea Gegara Kudeta Bersenjata

jpnn.com, CONAKRY - Laga antara Guinea melawan Maroko dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika resmi ditunda.

Pertandingan yang seharusnya di helat di Conakry, Guinea, Minggu (6/9), harus ditangguhkan akibat adanya sebuah kelompok bersenjata yang melakukan kudeta.

Maroko sejatinya telah tiba di Guinea sejak Sabtu (5/9) waktu setempat dan sudah menjalani satu sesi latihan, tetapi pagi harinya mereka terjebak di hotel dengan tembakan meletus di luar.

Kelompok tersebut melakukan sandera terhadap presiden Guinea, Alpha Conde.

Can you imagine the horrible situation of the national team in their way from the hotel to the airport during the military coup? pic.twitter.com/gxoqSHGZsA — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 5, 2021