Hotman Paris Bersedia Pinjamkan Mobil Mewah Ini Kepada Razman, Tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik.

Sebab, pria berusia 62 tahun itu akan meminjamkan mobil mewahnya, Lamborghini Huracan Evo Spyder kepada musuhnya, Razman Nasution.

"Tawaran menarik: Hotman bersedia meminjamkan Lamborghini model terbaru ini untuk dipinjamin si Botak (Razman, red) untuk acara," tulis Hotman Paris sebagai keterangan video yang diunggah di akun pribadinya di Instagram, dikutip Rabu (10/8).

Pengacara bergaya flamboyan itu hanya memberikan waktu sekitar 2 menit untuk bisa merasakan supercar asal Italia tersebut.

"2 menit! He he he. Kok cuma 2 menit?" kata dia.

Rupanya, pria yang doyan koleksi mobil mewah itu hanya berkelar untuk meminjamkan supercar tersebut.

"Eh enggak jadi deh! Nanti sial," tutur Hotman Paris.

Supercar Lamborghini Huracan Evo Spyder milik Hotman Paris memiliki tenaga yang buas.