How You Like That Buka Konser BLACKPINK di GBK, Blink Histeris

jpnn.com - JAKARTA - BLACKPINK membuka konser Born Pink World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/3) malam dengan lagu How You Like That.

Teriakan histeris Blink -penggemar BLACKPINK, menggema di stadion sepak bola kebanggaan Indonesia itu.

Kempat personel girl group Korea itu tampil energik di atas panggung. Suara mereka menyihir Blink.

Ribuan Blink ikut bernyanyi bersama Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo.

Seruan antusias para Blink lantas terdengar begitu lagu How You Like That selesai dinyanyikan.

Selanjutnya, mereka menyanyikan Whistle dan menyapa para penggemar.

"Hai, aku Jennie," ujar Jennie kepada para penonton.

Kemudian, Jisoo, Rose, dan Lisa secara bergantian memperkenalkan diri serta menyapa Blink.