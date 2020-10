HSB Investasi Raih Penghargaan Best New Mobile Trading Platform Indonesia 2020

jpnn.com, JAKARTA - PT Handal Semesta Berjangka (HSB) belum lama ini meraih penghargaan 'Best New Mobile Trading Platform Indonesia 2020' yang diberikan oleh Global Banking & Finance Review.

HSB sebagai perusahaan fintech di bidang perdagangan berjangka komoditi Indonesia yang berkembang sejak Maret 2018, telah mengembangkan dan meluncurkan platform trading seluler all-in-one application.

All in one application ini mengintegrasikan pembukaan akun, trading, berita ekonomi, dan edukasi dalam satu aplikasi.

Platform yang dikembangkan oleh PT. Handal Semesta Berjangka memiliki banyak fitur dalam satu aplikasi, di mana pengguna bisa menyelesaikan semua proses transaksinya mulai dari membuka akun, melakukan transaksi, hingga melakukan penarikan dana di HSB Trader platform.

HSB Trader juga berisi banyak informasi, meliputi referensi strategi harian dan berita ekonomi domestik maupun internasional yang diupdate setiap harinya sebagai referensi bagi Nasabah.

Selain itu, terdapat edukasi khusus bagi calon nasabah pemula untuk meningkatkan kemampuan bertransaksi dengan baik.

Untuk nasabah yang sudah melakukan transaksi, sebagai ungkapan rasa terima kasih, HSB selalu mengadakan berbagai promo menarik berhadiah antara lain Iphone, Ipad, handphone berbagai jenis lainnya, dll.

Digital Marketing Manajer HSB Investasi Brian Christtopher mengatakan penghargaan yang diberikan kepada HSB ini merupakan penegasan atas inovasi teknologi HSB di bidang transaksi forex oleh para media.