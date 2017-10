Hubungan Baim Wong dan Vebby Palwinta Kandas?

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Pasangan artis Baim Wong dan Vebby Palwinta kembali menjadi sorotan netizen.

Hal ini terkait dengan postingan Baim lewat Instagram pribadinya belum lama ini.

Di mana dia memposting kata-kata berisi pernyataan menyerah karena hanya dirinya yang berusaha.

“I tried. You didn’t. I’m done. Have fun,” demikian isi postingan.

Dalam postingannya, Baim menuliskan kata "Done,”.

Postingan ini langsung mengundang beragam reaksi netizen. Banyak di antara mereka menduga jika postingan tersebut terkait dengan hubungannya dengan Vebby.

“Bubaran lagi @baimwong mendingan kamu tuh taaruf aja dech. Lha kmu dketin cewek2 msh bau kencur,” ujar akun wieke_lovely.

“Apa seh ini aduhhh masa iyakk udh pertemuan keluarga trz putus…,kasihan lah vebby nya dri dulu gk pernah ngumbar” soal hubungan asmara inih giliran ma Baim udh gembar-gembor mau nikah masa gk jd please Baim jgn,” kata akun un91e.