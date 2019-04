Hujan dan Petir Paksa FP3 MotoGP, Moto2 dan Moto3 Seri Amerika Batal

jpnn.com, AUSTIN - Cuaca buruk, hujan lebat dan petir di area sirkuit memaksa race direction membatalkan sesi latihan bebas ketiga (FP3) kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 di Sirkuit Amerika, Austin, Sabtu (13/4).

Sebelumnya, race direction sempat menunggu cuaca membaik hingga dua jam lebih dan ternyata alam tak bisa dipaksa.

Race Direction ????



FP3 sessions cancelled for all classes due to lightning. Qualifying schedule subject to weather conditions#AmericasGP ???????? pic.twitter.com/qGdAQxFrG9 — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) April 13, 2019