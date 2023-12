IKN Terima Kunjungan dari PBB dan UNESCAP, Ada Kabar Baik Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan kunjungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Perwakilan dari dua organisasi dunia itu dalam rangka meninjau keselarasan pembangunan ibu kota baru tersebut dengan visi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono saat menerima delegasi PBB dan UNESCAP mengatakan pihaknya sangat memperhatikan implementasi SDGs dalam pembangunan IKN. "Perhatian pertama kami (Otorita IKN) dalam membangun Nusantara adalah menjadikannya sebagai sustainable dan livable city (kota layak hidup dan berkelanjutan), pengimplementasian SDG sudah kami masukkan dalam setiap proyek di Nusantara," kata Bambang, Senin (18/12). Bambang mengatakan proyek-proyek berkelanjutan di IKN, di antaranya Persemaian Mentawir sebagai langkah awal reforestasi, serta pertanian hidroponik dari warga Sepaku, Kalimantan Timur, yang menjadi aksi dukungan untuk usaha ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, Executive Director UNESCAP Armida Alisjahbana menjelaskan bahwa proses pembangunan yang dilakukan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dalam membangun IKN, telah selaras dalam prinsip dan tren global saat ini dalam pembangunan kota modern. Armida menyebutkan bahwa sustainability (keberlanjutan) merupakan poin utama yang UNESCAP lihat dalam kunjungan kali ini. "Upaya Otorita IKN melakukan reforestasi serta memberikan upskilling (pemberdayaan) kepada warga sekitar dalam menunjang mata pencaharian yang berkelanjutan. Ini adalah langkah pertama yang bagus," kata Armida.