Ikuti Program Test Drive Suzuki Hybrid Berhadiah Jimny, Wow!

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah sukses merilis Grand Vitara Hybrid, New XL7 Hybrid, dan All new Ertiga Hybrid sebagai bagian dari bentuk dukungan gerakan pengurangan emisi karbon dan peningkatan angka transisi elektrifikasi di Indonesia.

Suzuki pun memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memiliki tiga mobil ramah lingkungan itu melalui penyediaan fasilitas uji kendaraan atau test drive.

"Setelah resmi meluncurkan Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All new Ertiga Hybrid, kami terus berupaya mengedukasi masyarakat akan keunggulan teknologi hybrid ini," jelas 4W Marketing Director PT. SIS Donny Saputra, dalam keterangannya, Selasa.

Upaya tersebut, jelas Donny, terus berpusat pada percepatan ketersediaan unit dan pengadaan unit yang akan digunakan untuk pengujian atau test drive di jaringan diler resmi Suzuki.

"Tentu tujuan dari test drive ini agar calon konsumen dapat mencoba sendiri sensasi berkendara menggunakan teknologi dan fitur terbaru yang dimiliki oleh produk hybrid Suzuki. Kami menghadirkan fasilitas test drive di 33 kota Indonesia," katanya.

Suzuki juga memberikan berbagai penawaran promosi terbaik bagi calon konsumen yang menggunakan fasilitas test drive kendaraan hybrid Suzuki.

Lewat program "Test Drive Suzuki Hybrid" calon konsumen berkesempatan membawa suvenir menarik secara langsung.

Caranya, cukup lakukan test drive kemudian mengabadikan momen tersebut, dan mengunggahnya ke media sosial pribadi.