Ilusionis Gangga Mascoditos Kembali Meraih Penghargaan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Ilusionis asal Surabaya, Gangga Mascoditos berhasil mengharumkan nama Indoneia di kancah dunia.

Pria yang akrab dipanggil Gangga atau Dito itu kembali meraih prestasi di tingkat internasional.

Setelah meraih dua gelar penghargaan Doctor of Magic Diploma (International Academy of Magic International Magician Society, Amerika Serikat) dan Best Magician Asia (IMS Board Asia), dia kali ini meraih Merlin Award.

Dalam acara penganugerahan tersebut, Gangga menampilkan beberapa ilusi, salah satunya badan menembus plat baja.

Dia membawa tim lengkap dari 2 negara yakni James Kyaw, Hmue Zaw dan Kay The Aung dari Myanmar, lalu dari Thailand ada John dan Leela, serta ibunya, Anna.

Pada akhir pekan kemarin, Gangga menerima Merlin Award langsung dari Tony Hassini.

"Ini membanggakan bagi saya, karena merupakan penghargaam internasional dari International Academy of Magic yang bernaung di bawah bendera International Magician Society yang pusatnya di Amerika Serikat. Saya dedikasikan untuk keluarga besar, istri, dan tim saya," kata Gangga Mascoditos saat dihubungi awak media, Senin (23/10).

Gelar Doctor of Magic Diploma yang diterima Gangga diberikan langsung oleh Sombat Chitmankongkul a.k.a Mamada, IMS President of Thailand dan IMS Board Asia di Bangkok Magic Theatre, Thailand.