Imlek Kerek Harga Bahan Pokok

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan pokok di pasar tradisional terpantau kondusif pada saat libur Imlek, Selasa (5/2).

Memang tidak naik signifikan. Namun, secara variatif masih ada kenaikan pada harga komoditas pokok seperti beras, daging, gula, minyak goreng, dan sebagainya di Jawa Timur.

Kenaikan juga dialami produk buah-buahan. Pedagang menyebut hal itu disebabkan kenaikan permintaan untuk parsel.

Berdasar data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional untuk wilayah DKI Jakarta, harga beras tidak berubah sejak 1 Februari.

Harga beras medium tercatat Rp 10.100 per kg. Harga daging ayam terpantau masih sama dengan awal Februari, yakni Rp 34.000 per kg.

Justru harga cabai merah yang turun menjadi Rp 30.850/kg dari sebelumnya Rp 32.500 per kg.

Di Jawa Timur, harga kompak naik Rp 200–Rp 1.000. Harga beras, misalnya, kategori medium di Jawa Timur kemarin naik menjadi Rp 10.250 per kg dari sebelumnya Rp 9.500 per kg.

Harga daging ayam naik menjadi Rp 34.250 per kg dari semula Rp 31.600 per kg. Harga cabai rawit terpantau tetap di angka Rp 13.250 per kg.