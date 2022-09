IndiHome Sediakan Paket Internet Netflix, Streaming Film dan Series Makin Asyik

jpnn.com, JAKARTA - IndiHome menyediakan paket internet berkolaborasi dengan Netflix. Paket ini dibuat untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan IndiHome dalam mengakses konten hiburan.

Vice President Marketing Management Telkom E. Kurniawan mengatakan kerja sama strategis dengan Netflix semakin menguatkan positioning IndiHome sebagai window of entertainment terlengkap di Indonesia.

Melalui paket bundling IndiHome Netflix, pelanggan bisa menyaksikan berbagai tayangan seru dari Netflix seperti film Alchemy of Souls, Little Women, Me Time, The Sandman dan Seoul Vibe. Pelanggan IndiHome dapat pengalaman mengasyikkan dalam menyaksikan tayangan Netflix dengan dukungan koneksi stabil serta kualitas film 4K Ultra HD.

Kolaborasi dengan Netflix menjadi salah satu konsep IndiHome dalam mewujudkan window of entertainment bagi para pelanggan.

‘’Komitmen kami untuk selalu meningkatkan pengalaman menonton bagi pelanggan dan menyajikan tayangan yang terbaik melalui kolaborasi IndiHome dengan Netflix,” kata E. Kurniawan dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9).

Paket IndiHome (akses Netflix) dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps ini juga dibuat dengan lebih mudah dalam satu tagihan tanpa repot bayar tagihan IndiHome dan Netflix secara terpisah setiap bulannya.

Pelanggan yang sudah berlangganan IndiHome cukup mengaktifkan paket IndiHome Netflix melalui banner di website IndiHome atau aplikasi myIndiHome.

Kemudian, pilih paket bundle Netflix dan melakukan verifikasi perpindahan paket yang dikirim melalui email dari Netflix berupa link aktivasi akun Netflix.