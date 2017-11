Indonesia dan Australia Perkuat Kerja Sama Kepolisian

jpnn.com, AUSTRALIA - Wakapolri Komjen Syafruddin menyambangi Australian Federal Police (AFP) dan Institute of Police Management (AIPM).

Kunjungan ini dalam rangka memperkuat kerja sama Indonesia dan Australia di bidang kepolisian.

Syafruddin mengatakan, sejumlah topik yang dibahas di antaranya pengembangan dan keberlanjutan program studi IMOCSC, RELP dan CAT atau ISIS Dialogue.

Lalu, pengembangan program studi terbaru yaitu Police Woman Leaders for Region.

"Saya sangat senang dengan kunjungan ini karena sangat banyak penjelasan yang saya dengar dan lihat," kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (7/11).

Kunjungan ini, berlangsung dari Senin (6/11) sampai Jumat (10/11). Kunjungan kerja itu merupakan respons atas undangan Assistant Commissioner AFP Frank Predergast pada 27 Oktober 2017 silam.

"Selain itu, dibahas juga persiapan agenda Five Eyes oleh lima negara yakni Australia, New Zealand, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Agenda ini didukung Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation dan Polri," kata dia.

Delegasi yang melakukan kunjungan kerja itu di antaranya adalah Kalemdiklat Polri Komjen Unggung Cahyono, Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Pambudi, dan Gubernur Akpol Irjen Ricko Amelza Dahniel. (tan/jpnn)