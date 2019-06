Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Internasional Tentang Sampah Laut

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk pertemuan internasional antar negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara untuk membahas permasalahan sampah laut. Dua agenda utama akan diselenggarakan selama 5 hari (17-21 Juni 2019) di Nusa Dua Bali.

Yaitu The 24th Intergovernmental Meeting of the Coordinating Body on the Seas of the East Asia (COBSEA) serta The Meeting of the COBSEA Working Group on Marine Litter.

Sebanyak 9 negara dipastikan hadir antara lain Kamboja, Republik Rakyat Cina, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand dan Vietnam.

Adapun Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, M.R. Karliansyah serta didampingi sejumlah delegasi antara lain Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007, Makarim Wibisono dan Duta Besar RI untuk Nairobi, Soehardjono Sastromiharjo.

Tidak ketinggalan sejumlah pejabat dari KLHK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

