Indonesia Kecolongan! Praveen / Melati Dipukul Pasangan Suami Istri dari Inggris

jpnn.com, NANNING - Indonesia gagal memenangi semua partai melawan Inggris di penyisihan Grup B Piala Sudirman atau Sudirman Cup 2019.

Pada partai kelima yang memainkan duel ganda campuran, Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti kalah dari pasangan suami istri Chris Adcock / Gabrielle Adcock.

Dalam pertandingan di Guangxi Sports Center Gymnasium, Nanning, Minggu (19/5) siang itu, Praveen / Melati kalah 17-21, 18-21 dalam laga berdurasi 42 menit (statistik BWF).

Praveen / Melati yang kini berada di peringkat tujuh dunia itu memang tampak kesulitan meladeni pasutri nomor delapan dunia tersebut. Praveen / Melati seperti memikul beban berat menjaga Indonesia tidak kecolongan dari Inggris.

Kekalahan ini membuat skor Praveen / Melati vs Keluarga Adcock menjadi 2-3. Kegagalan Praveen / Melati ini juga membuat skor menjadi 4-1, Indonesia tetap menang.

Berikutnya, di Grup B ini akan mempertemukan Inggris melawan Denmark, Senin (20/5). Di partai terakhir grup akan bertemu Indonesia vs Denmark pada Rabu (22/5). (adk/jpnn)

Indonesia vs Inggris

Ganda putra: Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs Marcus Ellis/Chris Langridge 21-9, 21-18 (1-0)

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Abigail Holden 21-10, 21-13 (2-0)

Tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Toby Penty 21-9, 21-12 (3-0)

Ganda putri: Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Chloe Birch / Lauren Smith 21-16, 21-18 (4-0)

Ganda campuran: Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock / Gabrielle Adcock 17-21, 18-21 (4-1)