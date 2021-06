Indonesia Terus Mendapatkan Dukungan untuk Pelaksanaan G20 Employment Working Group Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan G20 Employment Working Group (EWG) tahun depan, baik dari negara G20 maupun mitra organisasi internasional.

Salah satu negara G20, Inggris, dalam pertemuan bilateral di Catania, Italia, menyatakan siap mendukung Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Secretary of State for the Department for Work and Pensions, H.E. Madame The Rt Hon Thérèse Coffey MP bertempat di Catania, Italia, dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta (27/6).

Dalam pertemuan tersebut Sekjen Anwar didampingi Staf Khusus Menaker Hindun Anisah dan M. Reza Hafiz Akbar.

Menurutnya, Pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap isu prioritas yang akan diangkat antara lain sustainable job creation and inclusive labour market towards changing world of work.

"Guna mendukung pekerja disabilitas untuk masuk ke dalam pasar kerja melalui penyediaan program pelatihan kerja, pengembangan kompetensi SDM untuk peningkatan produktivitas, dan penyediaan perlindungan sosial,” kata Anwar.

Selain itu, menurut Staf Khusus Menaker Hindun Anisah pada pertemuan bilateral itu kedua belah pihak juga membicarakan peningkatan potensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris.

Beberapa rencana yang dibahas antara lain terkait pengawasan ketenagakerjaan.