Indonesia - Thailand Sepakat Rajut Kembali Pembentukan Organisasi Antarpemerintah

jpnn.com, THAILAND - Pemerintah Indonesia bersama dengan Thailand bersepakat untuk melakukan kembali harmonisasi dan merajut kembali upaya pembentukan organisasi antarpemerintah baru.

Kesepakatan tersebut diputuskan antarkedua negara di sela-sela pertemuan tahunan ke-75 UNESCAP yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 27-31 Mei 2019

Delegasi dari pemerintah dipimpin oleh Kabag Regional Yusral Tahir yang bertemu dengan Sekretariat United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) di kantor pusat UNESCAP, Bangkok, Thailand.

Yusral menyatakan, agenda pertemuan untuk merajut kembali upaya pembentukan organisasi antar-pemerintah itu, sebagai pengganti the Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) yang mandatnya dipercayakan kepada Indonesia.

“Sebagai salah satu badan khusus di bawah PBB, UNESCAP mendapat mandat dari negara anggotanya untuk membantu Indonesia melakukan proses transisi terhadap CAPSA,” kata Yusral di Thailand, Selasa (28/5).

Yusral menambahkan, salah satu subsidiary body di bawah UNESCAP, mandat CAPSA telah berakhir pada bulan Juni 2018.

Hal itu berdasarkan keputusan negara anggota pada pertemuan tahunan ke-74 UNESCAP pertengahan tahun 2018 lalu.