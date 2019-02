Indonesia Vs Myanmar Menjadi Laga Pembuka di Piala AFF U-22

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U-22 di ajang Piala AFF U-22 akan dimulai pada 18 Februari mendatang. Andy Setyo Nugroho dkk, hari ini dijadwalkan sudah berangkat menuju ajang Piala AFF U-22 di Kamboja.

Pertandingan pertama di grup B akan mempertemukan Indonesia vs Myanmar. Laga Timnas ini akan jadi siaran langsung RCTI.

Laga Indonesia kedua bakal seru karena bertemu musuh bebuyutannya. Indonesia vs Malaysia akan tayang dengan jadwal siaran langsung pada 20 Februari nanti.

Kemudian, skuat Garuda Muda akan menghadapi tuan rumah di laga terakhir. Indonesia vs Kamboja ini digelar pada 22 Februari.(dkk/jpnn)



Jadwal Siaran Langsung Indonesia di Piala AFF U-22

Myanmar vs Indonesia, 18 Februari 2019 (15.30 WIB/ Live RCTI)

Indonesia vs Malaysia, 20 Februari 2019 (15.30 WIB/ Live RCTI)

Indonesia vs Kamboja, 22 Februari 2019 (18.30 WIB/ Live RCTI)