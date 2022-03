Indosat Punya Program Pemberdayaan UMKM di Mandalika, Respons Bang Zul Begini

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) membantu mengembangkan komunitas masyarakat dan UMKM lokal menyongsong pagelaran MotoGP Mandalika 2022 mendapat apresiasi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah

Zulkieflimansyah berharap bantuan ini mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dan UMKM setempat.

"Mudah-mudahan masyarakat kami betul-betul terbantu dengan hadirnya program pemberdayaan UMKM yang diluncurkan oleh Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)," kata Gubernur Zulkieflimansyah dalam keterangan resminya, Jumat (11/3).

Program pemberdayaan komunitas berkelanjutan di Mandalika ini diluncurkan pada Jumat (11/3) akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, hingga September 2022.

Program ini menargetkan ratusan penerima manfaat. Selain memberikan bantuan modal kepada usaha masyarakat setempat melalui UCan dan Bima Kredit, Indosat Ooredoo Hutchison juga memberikan pelatihan terkait literasi digital dan keuangan yang turut mencakup wawasan mengenai cara memanfaatkan pinjaman digital dengan baik.

UCan berkolaborasi dengan Bank QNB Indonesia dan Bima Kredit berkolaborasi dengan Maucash.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu mengatakan pembangunan tidak harus selalu identik dengan commodity center approach, indicated only by number.

Dikatakan, pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan. Diperlukan proses besar untuk meng-upgrade kemampuan perekonomian masyarakat.

Bang Zul menilai bantuan dari Indosat ini ibarat memberikan kail, bukan ikan. “Mudah-mudahan masyarakat kami khususnya UMKM dan kelompok nelayan di Lombok Tengah betul-betul bisa memanfaatkan dan makin berkembang,” kata Bang Zul.