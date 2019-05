Industri IT Diprediksi Tumbuh 20 Persen

jpnn.com, SURABAYA - Pertumbuhan information and technology (IT) di Jawa Timur (Jatim) yang sangat potensial menggugah Maspion Group membangun Maspion IT alias MIT di Maspion Square.

CEO Maspion Group Alim Markus sudah meresmikan Maspion IT pada Jumat (3/5) lalu.

”Memang faktanya keberadaan IT mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Alim.

Pebisnis 67 tahun itu menuturkan bahwa teknologi membuat informasi menyebar dengan lebih pesat.

Dia berharap nanti MIT bisa menjadi rujukan IT. Bukan hanya di Jatim, melainkan juga seluruh Indonesia.

Karena itu, MIT menjalin kerja sama dengan banyak komunitas IT tanah air.

”Sekarang masih launching tahap pertama yang berisi 100 tenant. Mayoritas menjual komputer,” ungkap Alim.

Tahun ini, menurut dia, MIT juga akan memperluas areanya. Pembangunan tahap kedua tersebut nanti dibarengi dengan pengadaan gudang dan pusat layanan serta perbaikan IT.