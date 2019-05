Ingat! Musim Lalu, Barcelona Menang 4-1 dari AS Roma Lalu Kalah 0-3

jpnn.com, BARCELONA - Nakhoda Barcelona Ernesto Valverde meminta anak asuhnya tidak berpuas diri setelah kemenangan 3-0 atas Liverpool dalam leg pertama semifinal Liga Champions di Camp Nou, Kamis (2/5) dini hari WIB.

Valverde mengingatkan bahwa di perempat final musim lalu mereka tersingkir lantaran kalah agregat gol 4-4 dari AS Roma. Barca menang 4-1 di Camp Nou, tetapi keok 0-3 di Olimpico. "Liverpool masih memiliki peluang. Mereka tim yang bisa mencetak banyak peluang," ujar Valverde kepada Movistar.

(Bacalah: Jurgen Klopp: Barcelona Membuat Hidup Liverpool Tidak Mudah)

Valverde menegaskan kemenangan 3-0 atas Liverpool dini hari tadi tidak didapat dengan mudah dan tiket final belum di tangan.

"Mereka bisa mengendalikan pertandingan. Ingat, hasil ini mungkin mirip dengan tahun lalu ketika kami juga unggul tiga gol melawan Roma di leg pertama. Jadi masih ada leg kedua yang harus kami mainkan," katanya.

600 - Lionel Messi has scored his 600th goal for @FCBarcelona in all competitions, exactly 14 years ago since his first goal against Albacete on 1st May 2005. Genius. pic.twitter.com/36p8n4itXW — OptaJose (@OptaJose) May 1, 2019