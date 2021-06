Ini 4 Hambatan di Ranjang yang Bikin Lemes, Simak Cara Mengatasinya!

jpnn.com - Semua orang bisa belajar pengetahuan tentang ilmu di tempat tidur dari mana saja.

Oleh karena itu Stephen Snyder seorang terapis dan hubungan, psikiater, dan penulis di New York City, dan penulis buku baru, Love Worth Making: How to Have Ridiculously Great S*x in a Long-Lasting Relationship berbagi mengenai hambatan di ranjang dan bagaimana cara mengatasinya.

Simak penjelasannya di bawah ini.

Tidak Menjadi Diri Sendiri

Banyak orang merasa bahwa hubungan yang baik adalah di mana dua orang “menjadi satu”.

Namun, itu jarang menjadi ide yang bagus. Hal ini sering membuat orang menyangkal perbedaan mereka dan berusaha menjadi apa yang diinginkan pasangannya.

Selain itu tidak mampu berdiri teguh ketika konflik muncul dengan pasangan.

Hal demikian sering membuat orang dalam hubungan merasa cemas dan kewalahan, dan akhirnya saling menghindari.