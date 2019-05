Ini Bukan Hoaks! Liverpool Lolos ke Final Usai Membantai Barcelona 4-0

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool membuktikan bahwa semua hal, termasuk keajaiban, bisa terjadi di sepak bola.

Defisit tiga gol dan tanpa diperkuat dua mesin golnya, Mohamed Salah dan Roberto Firmino, Liverpool tampil percaya diri menjamu Barcelona dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Anfield, Rabu (8/5) dini hari WIB.

Baru tujuh menit, gawang Barcelona yang dikawal Marc-Andre ter Stegen jebol dirobek Divock Origi. Setelah gol tersebut, Barca terkesan masih santai, karena memang masih unggul agregat 3-1.

Di babak kedua, Liverpool tampil lebih gila. Cederanya bek kiri Andrew Robertson justru membawa hikmah tersendiri. Robertson keluar digantikan Georginio Wijnaldum yang kemudian bermain di tengah, lebih ke depan. Sementara James Milner ditarik ke kiri mengisi posisi yang ditinggalkan Robertson.

Anfield bergemuruh, pecah. Wijnaldum mencetak dua gol hanya dalam waktu dua menit yakni 54 dan 56. Agregat jadi imbang 3-3. Lionel Messi, Luis Suarez dan Gerard Pique tampak mulai tegang.

