Ini Daftar Lengkap Nominasi Indonesian Movie Actors Awards 2020

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan bagi insan perfilman, Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2020 kembali bergulir. Pada penyelenggaraan ke-14 ini, malam puncak digelar pada 26 Maret mendatang.

Para nominasi dari masing-masing kategori Indonesian Movie Actors Awards 2020 telah ditentukan. Jajaran nama aktor dan aktris papan atas Indonesia dari 63 judul film siap memperebutkan 8 kategori nominasi terbaik dan 7 kategori nominasi terfavorit yang telah ditentukan oleh Dewan Juri.

"Para nominator dari film produksi Indonesia yang dirilis baik di dalam maupun luar negeri dengan periode mulai 1 Februari 2019 sampai 31 Januari 2020," kata Marcella Zalianty, Ketua Dewan Juri di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (5/3).

Baca Juga: 63 Film Bersaing di Indonesian Movie Actors Awards 2020

Para juri Indonesian Movie Actors Awards 2020 telah bekerja keras untuk menghasilkan nominasi kategori terbaik dan terfavorit. Terdapat 7 kategori nominasi terfavorit yang nantinya pemenang tersebut berdasarkan pilihan masyarakat melalui voting, 8 kategori nominasi terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian dari dewan juri, serta 2 kategori spesial yaitu lifetime achievement yang diberikan setiap tahun dan special awards.

Juri pada IMA Awards pada tahun ini terdiri dari 7 orang. Mereka adalah Marcella Zalianty (Aktor, Produser, Ketua Dewan Juri) kemudian Lukman Sardi (Aktor), Salman Aristo (Penulis dan Produser), Robert Ronny (Produser). Selain itu, untuk menambah keragaman sudut pandang penilaian, wajah baru seperti Fajar Bustomi (Sutradara), Oka Antara (Aktor), dan Prilly Latuconsina (Aktor).

Berikut Daftar Lengkap Nominasi Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2020:

Film Terfavorit

1. 27 Steps of May

2. Bebas

3. Bumi Manusia

4. Dilan 1991

5. Dua Garis Biru

6. Imperfect

7. Kucumbu Tubuh Indahku

8. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI)

9. Perempuan Tanah Jahanam

10. Susi Susanti Love All