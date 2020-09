Ini Foto Model Cantik, Pacar Baru Brad Pitt, Beda Usia 30 Tahun

jpnn.com - BRAD Pitt (57) kini tengah menjalin hubungan asmara dengan model asal Jerman, Nicole Poturalski setelah pisah dengan Angelina Jolie

Aktor "Once Upon a Time in Hollywood" itu terlihat tengah berlibur di Prancis bersama model yang berusia 27 tahun tersebut.

Keduanya sempat terlihat di bandar udara Le Bourget, di luar kota Paris beberapa waktu lalu.

Aktor peraih piala Oscar itu tampak menundukkan kepala, mengenakan kecamata hitam dan topi.

Bila Poturalski tiba di bandar udara Charles de Gaulle Paris dari Berlin, Pitt tiba di bandar udara itu dari Los Angeles. Mereka bertemu di bandar udara tersebut, dan melanjutkan penerbangan menuju Le Bourget.



Sumber terdekat pasangan itu mengatakan kepada Pagesix bahwakeduanya memang saling menyukai.