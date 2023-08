Ini Janji Menteri Investasi soal Pengembangan Pulau Rempang

jpnn.com, RIAU - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninau rencana pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Minggu (13/8).

Dalam kunjungannya, Bahlil Lahadalia menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat.

"Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tetapi saya mohon, masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara," ujar Bahlil di hadapan masyarakat.

Bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Bahlil berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.

Adapun rencana strategis Rempang Eco-City merupakan salah satu perhatian serius pemerintah pusat.

Apalagi sejak kepulangan Presiden Joko Widodo, dari China, pada Sabtu (29/7).

Pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” makin menjadi prioritas.

Hal tersebut menyusul komitmen investasi dari perusahaan China, Xinyi Internasional Investment Limited untuk berinvestasi di Indonesia.