Ini Penyebab Partisipasi Pemilih di Pilkada Rendah

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diwarnai rendahnya partisipasi pemilih menyalurkan hak suara.

Menurut peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro salah satu penyebabnya ada kejenuhan politik.

"Ada situasi kejenuhan politik, masyarakat letih dengan situasi politik pascapilpres, terutama terhadap berbagai manuver jelang pilpres ketika itu," ujar Riko Noviantoro ketika diminta tanggapannya di Depok, Selasa (10/12).

Menurut Riko rendahnya partisipasi pemilih seharusnya menjadi koreksi bersama terutama partai politik, aktor politik, akademisi dan penggiat kepemiluan.

"Mereka tentunya memahami hal ini dan menjadi bahan pelajaran agar kedepannya lebih baik lagi," ucapnya.

Dia mengatakan rendahnya partisipasi pemilih ini bisa menjadi simbol ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pemilu.

"Artinya, seluruh tahapan pemilu dinilai meragukan, sehingga mendorong rasa enggan untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini," ucapnya.

Riko juga berpendapat beberapa daerah menunjukkan pemilih gen-z aktif terlibat, bahkan dalam masa kampanye pilkada.